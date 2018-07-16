Атырау. 16 июля. КазТАГ – Государственный природный резерват «Ак жайык» горит недалеко от Атырау, передает корреспондент агентства.

«7 га государственного природного резервата «Ак жайык» были охвачены пламенем. Возгорание камыша в водно-болотистых угодьях привело к задымлению большей части областного центра. В данный момент силами департамента ЧС и инспекторов резервата возгорание локализовано. По данным специалистов остается небольшая часть в устье Урало-Каспийского бассейна, куда сложно добраться транспорту пожарных расчетов», — сообщили в понедельник в региональной службе коммуникаций (РСК) Атырауской области.

Отмечается, что эти места болотистые, техника не может подобраться, поэтому тушение затруднено.

«К данному часу 5 единиц техники и 25 спасателей продолжают тушение возгорания камыша. К тому же сегодня произошло возгорание мусорной свалки. К тушению были привлечены 15 человек и 2 единицы техники. Ветер со стороны моря распространил густой дым по городу. Но, как заявили в ЧС, в ближайшее время возгорание будет полностью локализовано», — заверили в РСК.