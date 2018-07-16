Казахстан и Чехия будут сотрудничать в борьбе с преступностью

Астана. 16 июля. КазТАГ — Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью утверждено между правительством Республики Казахстан и правительством Чешской Республики, согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 9 июля 2018 года №411.

«Правительство Республики Казахстан постановляет: утвердить прилагаемое соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Чешской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, совершенное в Астане 23 ноября 2017 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Адiлет».

Отмечается, что настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

«Целями настоящего соглашения являются углубление и укрепление сотрудничества в пресечении и раскрытии преступных действий, а также выявлении преступников, прежде всего, посредством обмена оперативной информацией и прямых контактов между компетентными органами всех уровней. Сотрудничество на основе настоящего соглашения осуществляется в соответствии с национальными законодательствами государств договаривающихся сторон, а также положениями международных договоров, участниками которых являются государства договаривающихся сторон, и не включает предоставление правовой помощи по уголовным делам», — поясняется в постановлении.

Договаривающиеся стороны в соответствии с национальными законодательствами своих государств сотрудничают в борьбе со всеми видами преступности, включая: организованную преступность; терроризм, экстремизм и их финансирование; преступления против личности и здоровья населения; торговлю людьми, сводничество, незаконную торговлю человеческими органами и тканями; сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию; преступную деятельность, связанную с нелегальной миграцией; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров и химических веществ, а также инструментов и/или оборудования, используемых для их изготовления, означающий правонарушения, в соответствии с п.1 и 2 ст.3 Конвенции Организации объединенных наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, подписанной в Вене 20 декабря 1988 года; преступления в сфере информационных технологий; незаконный оборот оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, стратегическим сырьем, в том числе включая радиоактивные и ядерные материалы и другие опасные материалы; изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, печатей и ценных бумаг, средств безналичного расчета и официальных документов, в частности, проездных документов всех видов, а также их распространение и использование; отмывание денежных средств, контрабанду и другие экономические преступления; коррупцию; незаконную торговлю культурными и историческими ценностями; преступную деятельность в отношении автотранспортных средств; преступные действия в отношении интеллектуальной собственности, перечисляется в документе.