Члены РПЧСИ РК просят переизбрать действующее руководство

Астана. 16 июля. КазТАГ — Члены Республиканской палаты частных судебных исполнителей РК (РПЧСИ) просят переизбрать действующее руководство, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«11 июля в некоторых СМИ была опубликована информация об избрании Ирака Елекеева председателем правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей РК на основании решения президиума. После чего в адрес министерства юстиции РК поступили обращения от ряда членов президиума, требующих признать президиум незаконным, отменить принятое решение и отказать в регистрации смены первого руководителя РПЧСИ, ввиду многочисленных нарушений при его проведении», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно этим заявлениям, правление без приглашения членов президиума пыталось организовать голосование посредством телефонной связи без обсуждения повестки дня.

«Республиканская палата ЧСИ должна была обратиться с соответствующим уведомлением о смене первого руководителя в департамент юстиции города Астаны», — отмечает пресс-служба.

Министерство юстиции как уполномоченный орган предлагает решить этот вопрос конструктивно с учетом позиции всех частных судебных исполнителей в рамках правового поля, констатирует пресс-служба.

Напомним, 11 июля в г. Астана состоялось очередное заседание президиума РПЧСИ. В рамках президиума, который является органом управления РПЧСИ, состоялось переизбрание председателя правления. По итогам голосования большинства членов президиума, новой главой института частных судебных исполнителей сроком на 3 года избран ветеран юстиции И. Елекеев. Он является одним из инициаторов внедрения института, которому принадлежит идея необходимости и создания частной модели исполнения в Казахстане», сообщили в РПЧСИ в среду.

Как сообщалось 2 июля в министерстве юстиции РК заявили, что действующее руководство РПЧСИ «показало свою устойчивую неспособность выполнять свои функции». В связи с этим и рядом других замечаний минюст для обсуждения накопившихся проблем заявил о необходимости проведения внеочередного съезда частных судоисполнителей Казахстана. 3 июля в РПЧСИ, комментируя сообщение МЮ РК, заявили, что накопившиеся проблемы в некоммерческой организации за последние полгода созданы из-за внешнего фактора.

Напомним, 20 февраля члены республиканской палаты (РП) ЧСИ заявили о попытке органов юстиции сместить главу палаты и оказываемом на них давлении. Об этом было заявлено на заседании президиума РПЧСИ 16 февраля, но уже через несколько дней главе филиала по Карагандинской области Юрию Пушкареву пригрозили приостановкой лицензии. Заместитель председателя президиума РПЧСИ Алма Тажигулова заявила, что на бывшего руководителя филиала РПЧСИ по Карагандинской области Даурена Куанышева так же было оказано давление. Она рассказала, что Д. Куанышев оставил место руководителя филиала палаты, так как ему «намекнули», что работать ему дальше не дадут. Более того, А. Тажигулову, как она отметила, крайне возмутил тот факт, что департамент юстиции бесцеремонно вызывает к себе частных судебных исполнителей, забывая, что РПЧСИ отдельная структура.

Ситуацию 22 февраля прокомментировали в минюсте, сообщив, что необходимость смены руководства РПЧСИ вызвана его провальной работой.

14 марта ситуация получила продолжение – минюст обвинил главу РПЧСИ Сергея Ли в том, что он предоставил подложную информацию о себе.