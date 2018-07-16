Казахстан намерен провести делимитацию и демаркацию госграницы на Каспии

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Астана. 16 июля. КазТАГ – Казахстан намерен провести делимитацию и демаркацию государственной границы на Каспийском море, сообщается в проекте постановления правительства РК «О внесении на рассмотрение президента Республики Казахстан предложения о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря».

«После подписания и вступления в силу конвенции о правовом статусе Каспийского моря для реализации ее положений потребуется выделение финансовых средств из республиканского бюджета по программе 003 «Делимитация и демаркация государственной границы Республики Казахстан», — сообщил в пояснительной записке к проекту постановления министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

Вместе с тем, отмечается, что принятие самого постановления «не предусматривает выделения средств из республиканского бюджета».

«Внести на рассмотрение президента Республики Казахстан предложение о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — говорится в проекте постановления.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 30 июля.

Напомним, проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря был согласован на заседании специальной рабочей группы (СРГ), которое проходило в период с 21 по 24 мая в Астане.

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