На интернет-платежи приходится уже почти половина всех безналичных оплат по картам в Казахстане 16.07.2018 15:00 День за днем 150 0 Сентябрь 2017 года - именно тогда покупки через интернет по объему первый раз опередили платежи с помощью POS-терминалов. Инфографика Похожие материалы: Возможность регистрации автомобилей через интернет появилась в Казахстане «При всех выгодах сотрудничества с Китаем в Казахстане почему-то растет синофобия» Генпрокуратуре РК приходится исправлять в кассации элементарные ошибки судебных актов Генпрокуратуре РК приходится исправлять в кассации элементарные ошибки судебных актов В Азербайджане восстановили энергоснабжение всех жизненно важных объектов