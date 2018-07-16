На интернет-платежи приходится уже почти половина всех безналичных оплат по картам в Казахстане

День за днем 150 0
Сентябрь 2017 года - именно тогда покупки через интернет по объему первый раз опередили платежи с помощью POS-терминалов. Инфографика

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