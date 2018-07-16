Китай подал иск в ВТО из-за намерения США ввести новые пошлины

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Алматы. 16 июля. КазТАГ — В министерстве коммерции КНР сообщили о начале разбирательства во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с намерением США ввести новые пошлины на китайские товары, пишет RT.

«Китай 16 июля обратился с иском в ВТО в связи с предлагаемыми мерами обложить дополнительными пошлинами ввозимые в США китайские товары на сумму $200 млрд (в год)», — сообщается на сайте ведомства в понедельник.

Напомним, ранее в США заявили о намерении ввести новые пошлины на товары из Китая в размере $200 млрд. После чего минкоммерции КНР сообщило, что китайская сторона шокирована подобными планами американских властей и готовится принять необходимые контрмеры.

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