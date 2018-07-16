Казахстанские депутаты и селебрити будут привлечены к популяризации национальных турмаршрутов

Астана. 16 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Казахстанских депутатов и селебрити будут привлекать к популяризации национальных туристических маршрутов, сообщил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев.

«Мы считаем очень важным на пути следования (привлекать – КазТАГ) местную общественность. Мы будем привлекать местных депутатов, которые работают в этих регионах. Потому что нам часто задают вопросы в мажилисе, а что такое казахстанский туризм, а что мы можем продать, что может предложить? В этом плане мы максимально хотим использовать эти экспедиции, чтобы в них поучаствовали и общественные деятели и наши селебрити, к которым прислушивается молодежь и наши уважаемые депутаты», — сказал Р. Кузембаев на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что в эти дни по заказу комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта РК в стране стартует экспедиция по самым значимым природным объектам. Участие в ней примут свыше 140 человек, в состав которых входят профессиональные гиды и опытные путешественники, журналисты, тревел-блогеры, а также депутаты и медийные личности.

Как пояснил глава нацкомпании, экспедиция будет проведена по 6 маршрутам с охватом 6 туристских кластеров и посещением значимых природных объектов в период с 18 июля по 29 сентября 2018 года.

По данным МКС РК, маршруты запланированы с учетом охвата максимального количества природных и сакральных объектов, интересных для развития туризма: «Жемчужины Тянь-Шаня» — Алматинская область; «Алтай — колыбель цивилизации» — Восточно-Казахстанская область; «Джунгарский Алатау» — Алматинская область; «Сары-Арка» — Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская, Костанайская области; «От моря до моря» — Кызылординская, Актюбинская, Мангыстауская области; «Новый Шелковый путь» — Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области.

Р. Кузембаев считает, что экспедиция позволит выявить необходимые инфраструктурные решения для дальнейшего развития туризма в этих местах. По его словам, в будущем «эти же маршруты могут распространяться в виде отдельных турпакетов, турмаршрутов».