Назарбаев выразил соболезнование поэту Сулейменову в связи с гибелью внука

Астана. 16 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование поэту Олжасу Сулейменову в связи с гибелью внука – Искандера Сулейменова, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства принял известного поэта, писателя, обладателя звания «Қазақстанның Енбек Ері» О. Сулейменова. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы современной казахской литературы и ее роль в духовной модернизации общества. Мастер слова также поделился своими творческими планами на предстоящий период. Н. Назарбаев выразил соболезнование О. Сулейменову в связи с трагической смертью внука Искандера», — сообщили в Акорде в понедельник.

Напомним, И. Сулейменов погиб 22 июня в Астане в результате наезда на его мотоцикл легкового автомобиля, за рулем которого, по информации полицейских, находилась дочь начальника ДВД Кызылординской области Кайрата Мухитова. Ведется расследование.