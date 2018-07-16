Хлеб – за свой счет, зрелища – тоже 16.07.2018 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 155 0 Культуролог Ельдес Сейткемел о том, почему власть разучилась формировать взгляд общества на реальность Похожие материалы: Назарбаев посетил реконструированный Алматинской областью к 20-летию Астаны парк «Жетысу» Президент Узбекистана примет участие в праздновании 20-летия Астаны Первые Вице-Премьеры РК и РФ Аскар Мамин и Антон Силуанов приняли участие в открытии Выставки, посвященной 20-летию Астаны Назарбаев поблагодарил все регионы Казахстана, принимающие участие в подготовке к празднованию 20-летия Астаны Разгромленный вандалами мемориал фронтовикам в Шымкенте отреставрировали за счет коммунальщиков