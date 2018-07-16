На 656 человек хотят сократить штат минкультуры и спорта РК и подведомственных ему госучреждений

Астана. 16 июля. КазТАГ – На 656 человек хотят сократить штат министерства культуры и спорта РК и подведомственных ему государственных учреждений, сообщается в проекте постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года №339 «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений».

«В лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений, утвержденных указанным постановлением, в разделе 3 строки 3: «министерство культуры и спорта Республики Казахстан с учетом подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 3 291»; «государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и спорта Республики Казахстан, в том числе: 2 979» изложить в следующей редакции: «министерство культуры и спорта Республики Казахстан с учетом подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 2 635»; «государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и спорта Республики Казахстан, в том числе: 2 388», — говорится в представленном в понедельник документе.

Как пояснил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, документ принимается «с целью приведения в соответствие лимитов штатной численности министерства культуры и спорта РК».

«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий», — заверил А. Мухамедиулы.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение 30 июля.