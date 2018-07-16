Встреча глав МИД стран Центральной Азии пройдет 20-22 июля на Иссык-куле

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Алматы. 16 июля. КазТАГ — Встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии пройдет 20-22 июля на Иссык-куле, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, которая состоится 20-22 июля 2018 года на Иссык-Куле», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, руководители МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первой консультативной встречи глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в Астане, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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