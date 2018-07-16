Назначен новый председатель комитета технического регулирования и метрологии МИР РК

Астана. 16 июля. КазТАГ — Новым председателем комитета технического регулирования и метрологии министерства по инвестициям и развитию РК назначен Арман Шаккалиев, сообщает пресс-служба МИР РК.

«Приказом министра по инвестициям и развитию РК от 16 июля 2018 года А. Шаккалиев назначен председателем комитета технического регулирования и метрологии МИР РК», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

41-летний А. Шаккалиев ранее – с апреля 2016 года занимал должность директора департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).