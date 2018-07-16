Вопрос предания мощей «Золотого человека» земле будут решать при уточнении бюджета РК на 2019 г.

Новости 423 0

Астана. 16 июля. КазТАГ – Вопрос предания мощей «Золотого человека» земле в Казахстане будут решать при уточнении республиканского бюджета на 2019 год, сообщается в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов сената парламента.

«Министерство культуры и спорта представит соответствующую бюджетную заявку на реализацию инвестиционного проекта по строительству туристического центра «Есік» и уникальному артефакту музея «Золотой человек» при уточнения республиканского бюджета на 2019 год в министерстве финансов», — говорится в понедельник в ответе Б. Сагинтаева на запрос.

18 июня группа сенаторов в своем запросе на имя главы правительства обратилась с просьбой обратить внимание и принять положительное решение в вопросе предания земле мощей (костей) «Золотого человека» и повышения значимости кургана Иссык до международного уровня.

Похожие материалы:

  1. ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2019 г.
  2. Расхождения в правовых нормах стран ЕАЭС будут решать через регулятивные «песочницы»
  3. Внести поправки в республиканский бюджет для выделения Т112 млн на подготовку к Универсиаде-2019 хотят в РК
  4. Т55,428 млрд выделили в 2018 г. на выплату надбавок учителям в Казахстане
  5. Бесперебойное обеспечение населения лекарствами в 2019 г. обещает минздрав РК

Новости партнеров

Загрузка...