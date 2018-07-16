Вопрос предания мощей «Золотого человека» земле будут решать при уточнении бюджета РК на 2019 г.

Астана. 16 июля. КазТАГ – Вопрос предания мощей «Золотого человека» земле в Казахстане будут решать при уточнении республиканского бюджета на 2019 год, сообщается в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов сената парламента.

«Министерство культуры и спорта представит соответствующую бюджетную заявку на реализацию инвестиционного проекта по строительству туристического центра «Есік» и уникальному артефакту музея «Золотой человек» при уточнения республиканского бюджета на 2019 год в министерстве финансов», — говорится в понедельник в ответе Б. Сагинтаева на запрос.

18 июня группа сенаторов в своем запросе на имя главы правительства обратилась с просьбой обратить внимание и принять положительное решение в вопросе предания земле мощей (костей) «Золотого человека» и повышения значимости кургана Иссык до международного уровня.