Определить объемы нелегально добываемого в Казахстане золота не представляется возможным — МИР РК

Астана. 16 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Определить объемы нелегально добываемого в Казахстане золота не представляется возможным, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«В связи с отсутствием информации об объеме нелегально добытого золота, определение доли от общего объема добываемого золота в Казахстане нелегальными старателями не представляется возможным», — указывается в ответе на запрос «КазТАГ» в понедельник.

При этом отмечается, что объемы законно добываемого золота выросли за последние несколько лет почти на треть.

«Объемы добычи золота по данным госбаланса полезных ископаемых РК составили за 2015 г. — 49,8 тонн, за 2016 г. — 61,5 тонн, за 2017 г. — 66,9 тонн. В то же время затраты на добычу золота составили за 2015 г. — Т99,1 млрд, за 2016 г. — Т136,7 млрд., за 2017 г.- Т143,6 млрд», — перечисляется ведомством.