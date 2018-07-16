Один раз разрешается пролонгировать лицензию на старательство в РК

Астана. 16 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Лицензию на старательство в Казахстане можно продлить один раз на 3 года, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев.

«Лицензия на старательство выдается сроком на 3 года. Указанный срок по заявлению обладателя лицензии подлежит продлению один раз на 3 года. Обладателями лицензий на старательство могут быть только граждане РК», — пояснил К. Ускенбаев в ответе на запрос КазТАГ в понедельник.

При этом он отметил, что, согласно Земельному кодексу, наличие лицензии на старательство является основанием для незамедлительного предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном земельным законодательством, что в свою очередь является стимулом для проведения законного старательства.

Как напомнил замглавы ведомства, впервые Кодексом РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года в стране создан институт старательства, в котором предусмотрено предоставление права недропользования путем выдачи лицензии на старательство местными исполнительными органами области в целях легализации добычи драгоценных металлов и камней на россыпных месторождениях.

«Введение института старательства должно положительно повлиять на развитие отрасли и послужить стимулом выведения из тени нелегальных старателей», — полагает К. Ускенбаев.

По его данным, в соответствии с Кодексом РК по лицензии на старательство ее обладатель имеет исключительное право пользоваться участком недр для проведения операций по старательской добыче драгоценных металлов и драгоценных камней на россыпных месторождениях и месторождениях техногенного характера (отвалах и заскладированных отходах горного производства и металлургии), осуществляемых ручным способом или с применением средств механизации и иного оборудования малой мощности, осуществление бурения и иных земляных работ на глубине не более 3 м от самой нижней точки земной поверхности территории участка старательства.

«Перечень указанных драгоценных металлов и драгоценных камней устанавливается законом РК «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», — указал вице-министр.

В то же время он уточнил, что дела об адмправонарушениях по незаконному пользованию недрами, за исключением подземных вод, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право госсобственности на недра, рассматриваются согласно ст. 139 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.