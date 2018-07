Не стоит питать иллюзии касательно крупномасштабной американо-российской сделки по Сирии и Украине

Существует тенденция к преувеличению возможностей России по сдерживанию Ирана, и это может стать помехой при проведении назначенного на понедельник саммита в Хельсинки. Так считает директор вашингтонского центра Arabia Foundation Фирас Максад

Англоязычная арабская газета National опубликовала аналитическую статью Фираса Максада под названием «The illusion of a US-Russia grand bargain over Syria and Ukraine» — «Иллюзии касательно крупномасштабной американо-российской сделки по Сирии и Украине».

В предисловии к ней говорится так: «Существует тенденция к преувеличению возможностей России по сдерживанию Ирана, и это может стать помехой при проведении назначенного на понедельник саммита в Хельсинки, пишет Фирас Максад».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В Вашингтоне, а также в столицах ряда стран Ближнего Востока и Европы накануне назначенного на понедельник американо-российского саммита в Хельсинки высказывается много предположений касательно возможностей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина заключить крупномасштабную сделку, означающую достижение компромисса по Сирии и Украине. Предполагаемое соглашение по формуле quid pro quo («услуга за услугу») обусловило бы использование Россией своего влияния в Сирии с целью обеспечить свертывание военного присутствия Ирана в ответ на сокращение Белым домом масштабов санкций, введенных против Российской Федерации в порядке наказания за осуществленную ей аннексию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины.

Такие разговоры отчасти подкрепляются тем, что на днях помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который недавно встречался с президентом Путиным, отказался исключить возможность отмены действующих санкций. К тому же сам президент Трамп, образно говоря, «оставил дверь открытой» для возможного признания аннексии Крыма Россией, сказав журналистам, что «нам надо будет посмотреть», что Россия «потратила много денег на его восстановление», и что он и Путин действительно будут говорить об Украине и Сирии.

Сообщается, что предполагаемая сделка поддерживается ближайшими ближневосточными союзниками Америки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Москву в этом году три раза (третий его визит туда состоялся на этой неделе) с целью заручиться российскими гарантиями против дальнейшего укрепления позиции Ирана в Сирии.

Говорят, что он и лидеры некоторых союзных Америке стран района Персидского залива самостоятельно дали своим российским визави обещание использовать свои добрые отношения с Вашингтоном для способствования российско-американскому сближению в аналогичном ключе.

Однако, несмотря на вышеуказанные моменты, при более трезвом рассмотрении политических и военных факторов обнаруживается, что заключить такую сделку, если она вообще входит в повестку дня, вряд ли получится.

Непонятно, каким образом, если это вообще допустимо, Россия может заставить Иран сократить свое нарастающее влияние в Сирии, за которое он заплатил дорого, деньгами и кровью. Господин Нетаньяху, вероятно, непосредственным образом убеждается неразрешимости такой задачи уже сейчас, когда поддерживаемые Ираном силы наращивают свой натиск в направлении границ Израиля, вопреки заверениям России в обратном.

Несмотря на такие сложные геополитические реалии, президент Трамп, все такой же шоумен, жаждущий внимания публики и громких сделок, может, по-прежнему игнорируя здравый смысл, заявить, что на самом деле достигнута грандиозная договоренность с президентом Путиным по Сирии.

Случись так, конкретные условия подобного соглашения, не говоря уже о перспективах их выполнения, вероятно, приведут большинство наблюдателей в такое же недоумение касательно встречи в Хельсинки, какое они испытали после недавнего американо—северокорейского саммита».

Фирас Максад является директором базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Arabia Foundation.

