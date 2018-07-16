Представители Казахстана примут участие в заседании Евразийского межправсовета в РФ

Новости 74 0

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Представители Казахстана примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета в России, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 26-27 июля в Санкт-Петербурге. В мероприятии примут участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточнили в правительстве РФ, в центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.

Похожие материалы:

  1. Президент Узбекистана примет участие в праздновании 20-летия Астаны
  2. Назарбаев поблагодарил все регионы Казахстана, принимающие участие в подготовке к празднованию 20-летия Астаны
  3. «Беспрецедентные меры безопасности» примут в Астане ко Дню столицы
  4. Представители общественных организаций подали в суд на президента Украины
  5. Представители Китая и 16 стран Европы обсуждают в Софии экономическое сотрудничество

Новости партнеров

Загрузка...