Абдрахманов подтвердил готовность пяти прикаспийских государств встретиться в августе в Актау

Астана. 17 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Сейчас 5 стран-участниц пятого саммита прикаспийских государств ведут подготовку к встрече в августе в Актау, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«В настоящее время внешнеполитические ведомства всех пяти прикаспийских государств, а именно Казахстана, Азербайджана, Ирана, РФ и Туркменистана, ведут активную работу по подготовке к пятому каспийскому саммиту, который запланирован к проведению 12 августа в Актау», — сказал К. Абдрахманов в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, все государства подтвердили свое участие по дипломатическим каналам.

Напомним, 13 июня сообщалось, что саммит глав прикаспийских государств ориентировочно пройдет в Актау 12 августа. Как отмечал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, до саммита состоится как минимум одно заседание рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел каспийской пятерки.

Ожидается, что в ходе саммита в Актау будет подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Над этим документом представители Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана работали более 20 лет. Подписание документа должно, в частности, упростить разрешение споров о принадлежности залежей нефти и газа, возможности прокладки трубопроводов по дну Каспия и присутствии в его водах ВМФ иностранных государств.