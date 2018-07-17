После гибели подростка на отдыхе в МОН РК «пока» не ставили вопрос проверки детских лагерей

Астана. 17 июля. КазТАГ – После гибели подростка на отдыхе в министерстве образования и науки РК «пока» не ставили вопрос проверки детских лагерей, передает корреспондент агентства.

«Пока этот вопрос не стоял. У нас это не лицензированный вид деятельности (детский лагерь – КазТАГ). Эта организация относится к дополнительным видам образования. То есть это различные виды кружков, лагерей, в том числе языковые центры. В основном туда вовлекается бизнес и поэтому они саморегулируемая организация. По проверке нужно будет рассмотреть со всех сторон», — заявила во вторник заместитель министра образования и науки РК Бибигуль Асылова, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли МОН РК проверить детские лагеря после гибели подростка.

По ее словам, «на данный момент соответствующие органы ведут расследование».

«ДВД области выясняют, соответственно этот вопрос на контроле МВД», — сказала вице-министр.

Отвечая на вопрос, защищены или нет казахстанские дети в лагерях, замглавы МОН РК возложила ответственность на представителей детских лагерей.

«Ответственность на том, кто является учредителем или хозяином этой организации дополнительного образования. (…) Сейчас по данному случаю (гибели подростка – КазТАГ), мы с заинтересованными органами конкретно каждый случай изучаем. Мы будем принимать меры, местные исполнительные органы и комитет по правам детей», — добавила Б. Асылова.

Напомним, как сообщалось 16 июля, в детском оздоровительном лагере «Арман» в Акмолинской области погиб 15-летний подросток. По информации ДВД региона, начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.