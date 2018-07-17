Алматы. 17 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Хакатон KokZhailau Challenge позволил рассмотреть smart-приложения в сфере туризма, привязанные к Алматы, считает гендиректор Almaty Mouтtain Resorts Наиль Нуров.

«Почти все в нашем мире уже придумано, изобрести велосипед очень трудно. Мы приобретаем различные мобильные приложения, которые разработаны американцами, и в результате потом «причесываем» под себя. А решения, которые предложили участники хакатона, они уже с контентом, придуманным для нашего города — с учетом особенностей ландшафта, климата, флоры, фауны и так далее», — сказал Н. Нуров в кулуарах хакатона KokZhailau Challenge во вторник.

Так, по его словам, если речь идет о приложении, направленном на обеспечение безопасности туриста в горах, «нет смысла ставить отпугивающий сигнал от тигра или льва, потому что у нас их просто нет».

«А вот если это будет сигнал, отпугивающий енотовидную собаку или снежного барса – это интересно», — добавил Н. Нуров.

Говоря же о том, что из предложенного участниками можно будет реализовать собственно в рамках курорта «Кокжайлау», он отметил проект девайса для безопасности туриста на курорте.

«Авторы предложили каждому посетителю туриста выдавать некий девайс, который объединяет в себе навигационный прибор для локации на местности (если потерялся, чтобы нашли), тревожную кнопку, и консультативные функции. Мы за это зацепимся и наверняка внедрим у себя», — уточнил Н. Нуров.

Всего в рамках хакатона было представлено 20 smart-проектов, направленных на популяризацию не столько курорта «Кокжайлау», сколько туризма в Алматы. Среди участников – как студенты алматинских вузов, так и дипломированные IT-специалисты.

«Мероприятие показывает, что молодежи это интересно, что молодежь заинтересована в развитии туризма в Алматы, развитии самого города», — резюмировал Н.Нуров.

Хакатон KokZhailau Challenge стал пятым в серии Almaty Travel Lab, направленным на развитие туристического потенциала через цифровые инструменты.

Хакатон — производное от двух английских слов hack и marathon — своеобразный хакерский марафон, когда участники проходят путь от идеи приложения до прототипа.