Автодорога Алматы-Хоргос может стать платной до конца года

Алматы. 17 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. В Алматы проходит общественное слушание по внедрению системы взимания платы с элементами интеллектуальной транспортной системы на участке Алматы-Хоргос транзитного коридора Западная Европа-Западный Китай, передает корреспондент агентства.

«Мы сейчас планируем, что в третьем квартале, в сентябре, мы начнем работать в тестовом режиме: машины будут фиксироваться, все будет двигаться, кроме оплаты. Люди будут ездить, но производить оплату не будут. В декабре или январе, мы планируем, что введем уже платный режим. Тестовый режим порядка трех месяцев будет», — сказал пресс-секретарь национальной компании «КазАвтоЖол» Бауыржан Серикбаев во вторник.

Также он отметил, что тариф на проезд будет утверждать правительство, предполагается, что стоимость проезда на участке составит Т1 за 1 км.

«На сегодняшний день стоимость 1 тенге за километр он как был, так и есть. Вопросов об его изменении нет пока», — добавил он.

Между тем, как рассказал представитель нацкомпании Ернар Толегенов на участке дороги будет два пункта взимания платы, а между пунктами расположено 6 арок контроля, оснащенные камерами фиксации проезда транспорта и 6 метеостанций.

Также предполагается введение оплаты на участке дороги Алматы-Капшагай.

Оплату будут принимать терминалы Qiwi, «Касса 24», возможно, интернет-оплата (payway.kz); оплата банковской картой с лицевого счета (для юрлиц); RFID метки (в разработке).