Потребительские кредиты маскируют бедность 17.07.2018 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 152 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о том, как человек занимает у самого себя в будущем Похожие материалы: «Станет ли Центральная Азия предметом сделки Путина и Трампа?». «Виновников провалов у нас не наказывают, а повышают». «Налог на бедность – не выход, а тупик». «Зачем звёзды отечественной эстрады получают дипломы вместо образования» Узбекистан и Казахстан создали правовую основу банкам для выхода на рынок друг друга Рост выдачи кредитов в Казахстане отмечают аналитики Зачем Национальный банк тешит себя иллюзиями? От дефолта как в Киргизии нас спасёт только Трамп