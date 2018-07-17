Посвященный цифровой экономике казахстанско-французский форум пройдет осенью в Казахстане

Атырау. 17 июля. КазТАГ — Осенью в Казахстане пройдет казахстанско-французский форум, посвященный цифровой экономике, передает корреспондент агентства.

«25 октября текущего года мы совместно с правительством Казахстана планируем провести казахстанско-французский форум, посвященный цифровой экономике. Этот форум позволит развить связи (Казахстана и Франции – КазТАГ) в сфере инновации, новых проектов. Помимо этого, в рамках форума будут проведены различные культурные мероприятия. Эта также позволит усилить сотрудничество между нашими странами», — сказал в Атырау чрезвычайный и полномочный посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ.

Как сообщили в акимате Атырауской области, глава региона Нурлан Ногаев встретился с французской делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане. В начале беседы, пользуясь случаем глава региона поздравил французскую делегацию с победой сборной Франции по футболу на Чемпионате мира в России. Последний раз французы выигрывали мировое первенство 20 лет назад – в 1998 году.

«Как отметил Н.Ногаев, сегодня Атырауская область — один из динамично развивающихся регионов. В области реализуются крупномасштабные инвестиционные проекты в рамках форсированного индустриально-инновационного развития. Сегодня регион, в целях диверсификации экономики развивает и другие направления – агропромышленный комплекс, здравоохранение, туризм», — пояснили в акимате.

«Могу заверить вас, что компании из вашей страны могут получить всю необходимую помощь по созданию совместных проектов», — подчеркнул Н.Ногаев.

В свою очередь Ф. Мартинэ проинформировал акима области о ближайших планах по сотрудничеству между нашими странами.

«Франция входит в тройку стран, которые тесно сотрудничают с Казахстаном. В этом году исполняется 10 лет договору о стратегическом сотрудничестве между нашими странами. Наши компании участвуют во многих крупных проектах на территории вашей страны. Мы готовы предоставлять новые технологии, участвовать в подготовке кадров для различных сфер экономики Казахстана. Развитие альтернативной энергетики, культурных связей, приглашение студентов на обучение в вузы Франции – это только часть того, что может объединить экономики наших стран», — отметил Ф.Мартинэ.

В завершении встречи аким области пригласил представителей Франции почаще посещать Атыраускую область, отметив что в регионе имеется довольно много сфер в которых можно наладить взаимовыгодное сотрудничество.

Внешнеторговый оборот Атырауской области с Францией за первый квартал 2018 года составил $854,9 млн, что на 27,6% больше к аналогичному периоду прошлого года. На территории региона работают 8 компаний с участием французского капитала.