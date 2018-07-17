Экспертное мнение: Нефть марки Brent может подешеветь еще на 10%

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Падение нефтяных котировок к трехмесячным минимумам в понедельник, 16 июля, указывает на возросшую угрозу дальнейшей коррекции цен на этом рынке, считает ведущий аналитик ГК Телетрейд Анастасия Игнатенко.

Давление на стоимость «черного золота», по ее мнению, оказывают несколько факторов.

«Биржевики опасались возможных перебоев с поставками, но порты в Ливии возобновили работу в понедельник. К тому же данные по ВВП Китая за I полугодие, указавшие на снижение показателя до 6,7%, усиливают давление на нефтяные котировки, ведь Китай является одним из крупнейших мировых потребителей этого сырья», — отмечает А. Игнатенко.

В качестве еще одного негативного фактора для цен на нефть она назвала информацию о том, что минэнерго США может ускорить распродажу нефти из стратегического резерва, чтобы сдержать рост цен на топливо.

Все это, по ее мнению, привело к снижению цены нефти марки Brent до $72,45 за барр., что являлся минимальной отметкой с 16 июня этого года. В результате, как считает она, возросли риски дальнейшего снижения цены нефти марки Brent до уровня $64,4-65,3 за барр.

«Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть выход за пределы годового тренда на повышение, пробой которого приведет к коррекции нефтяных цен еще на 10%», — прогнозирует А. Игнатенко.

Напомним, что по итогам торгов в понедельник цены на нефть значительно понизились. Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures $71,84 (-3,49)/барр., тогда как средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) на контракт Light, Sweet Crude Oil – $68,06 (-2,95)/барр.