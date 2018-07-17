ДВД Казахстана хотят переименовать в департаменты полиции МВД РК

Астана. 17 июля. КазТАГ – Департаменты внутренних дел (ДВД) Казахстана хотят переименовать в департаменты полиции министерства внутренних дел РК, сообщается в проекте постановления правительства «Некоторые вопросы министерства внутренних дел Республики Казахстан».

«Переименовать государственные учреждения – территориальные подразделения, находящиеся в ведении министерства внутренних дел Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в представленном во вторник документе.

Из приложения следует, что речь идет о переименовании более 200 территориальных подразделений МВД РК, в числе которых не только департаменты, но также отделы и управления внутренних дел, линейные подразделения органов внутренних дел на транспорте. Кроме того, в связи с образованием Туркестанской области в регионе может появиться ряд госучреждений, находящихся в ведомстве министерства, а часть также может быть переименована. В частности, госпиталь с поликлиникой ДВД Южно-Казахстанской области хотят переименовать в «госпиталь с поликлиникой департамента полиции Туркестанской области», а также создать поликлинику департамента полиции Шымкента. С образованием новой административно- территориальной единицы связаны и планы по переименованию в области учреждений по борьбе с чрезвычайными ситуациями – ДЧС и УЧС.

«В результате принятия проекта будут изменены наименования некоторых территориальных органов системы МВД, а также внесены соответствующие изменения и дополнения в некоторые решения Правительства. (…) Так, территориальные государственные учреждения департаменты, управления и отделы внутренних дел переименовываются в департаменты, управления и отделы полиции», — сообщил в пояснительной записке к документу министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 25 июля.