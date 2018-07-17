Т35 млрд дополнительно выделено для борьбы с раком в Казахстане

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Астана. 17 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Т35 млрд дополнительно выделено для борьбы с раком в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы сейчас выравниваем всю потребность по медикаментам. Буквально месяц назад правительство одобрило комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, где дополнительно выделено Т35 млрд на обеспечение охвата бесплатными медикаментами и современными методами диагностики и лечения. Надеемся, это даст улучшение качества», — сказал во вторник Е. Биртанов на пресс-конференции в правительстве.

Он добавил, что уже с 2018 года, Фонд социального медицинского страхования будет централизованно закупать все медицинские услуги, а также уточнил, что сейчас в стране насчитывается около 170 тыс. онкобольных.

«Проблема в том, что до прошлого года финансирование шло из местных бюджетов и каждый акимат финансировал свой онкологический диспансер. У нас есть различия между средней стоимостью затрат, иногда до 2-3 раз доходило. В итоге акиматы выделяли где-то меньше, где-то больше средств, часть из которых уходит на содержание зданий, а другая на лекарства и так далее», — пояснил министр.

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