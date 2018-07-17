Алматы. 17 июля. КазТАГ – Иран требует в международном суде ООН приостановки действия санкций США, сообщает ТАСС.

«Иран обратился в международный суд ООН с требованием приостановить действие односторонних американских санкций в качестве временной меры на период проведения разбирательства между двумя странами», — сообщили во вторник в пресс-службе арбитражного органа ООН.

Как отмечается, по мнению иранской стороны, США нарушили и продолжают нарушать многие положения двустороннего соглашения о дружбе, экономических отношениях и консульских правах путем введения 8 мая односторонних санкций, которые были сняты после подписания совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году.

«В качестве временных мер Иран попросил инстанцию, чтобы США приостановили действие всех санкций, введенных 8 мая, и воздержались от введения или угроз новых санкций, которые могли бы препятствовать разрешению спора или удлинить срок разбирательства», — добавили в международном суде ООН.

Также Тегеран требует от Вашингтона принятию мер, которые поспособствуют проведению уже одобренных транзакций, в частности, по лизингу пассажирских самолетов, а также запасных частей и оборудования для самолетов.

«Конечной целью иранского иска является признание международным судом ООН того, что США нарушили свои обязательства в соответствии с двусторонним соглашением, и скорейшая отмена всех санкций, а также отказ от угроз введения новых санкций», — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.