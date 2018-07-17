В завышении расходов на сумму более Т1 млрд и нецелевое использование Т270 млн уличили «АлматыЭнергоСбыт»

Алматы. 17 июля. КазТАГ – В завышении расходов на сумму более Т1 млрд и нецелевое использование Т270 млн уличено ТОО «АлматыЭнергоСбыт», сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

«Проведена проверка в ТОО «АлматыЭнергоСбыт». Выявлено завышение расходов на приобретение услуг регулирования мощности на более Т1 млрд. тенге и нецелевое использование амортизационных отчислений на Т270 млн. По мерам прокуратуры при согласовании очередного тарифа из доходов предприятия вычтено Т1,37 млрд. Не допущен рост тарифа с Т16,36 до Т16,9. Защищены права 800 тыс. потребителей. Монополистом оплачен штраф на сумму Т30 млн», — сообщили в надзорном органе во вторник по итогам работы за первое полугодие 2018 года.

Также отмечается, что мерами реагирования для компенсации потребителям на Т4,7 млрд снижены тарифы на тепло, электричество, воду и газ.

«На монополистов наложены штрафы на сумму свыше Т50 млн», — говорится в сообщении.