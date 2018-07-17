Модернизированный Павлодарский нефтехимический завод посетил Назарбаев

Астана. 17 июля. КазТАГ – Модернизированный Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) посетил президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область глава государства ознакомился с деятельностью ПНХЗ, на котором прошла глубокая технологическая модернизация и осуществляется цифровизация производственных процессов в рамках карты индустриализации Казахстана. Н. Назарбаева информировали о том, что модернизация позволила увеличить производительность завода по переработке сырой нефти и довести качество выпускаемых нефтепродуктов до соответствия требованиям стандартов К-4 и К-5», — сообщили во вторник в Акорде.

Как уточнили в пресс-службе, построены новые автоматизированные комплексы изомеризации и установки производства серы, управление которыми осуществляется из центрального пункта управления.

«В условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку с выпуском большего количества готовой продукции, соответствующей международным стандартам, для поставок на внутренний и зарубежный рынки. Несмотря на модернизацию трех существующих в стране нефтеперерабатывающих заводов, есть необходимость в строительстве четвертого», — сказал Н. Назарбаев.

Обращаясь к молодым работникам предприятия, глава государства напомнил, что ПНХЗ – последний из построенных при СССР заводов, который был оснащен передовым для того времени оборудованием.

«Вы работаете на самом современном заводе. Здесь полным ходом осуществляется цифровизация производства, и внедряются новые технологии. Потребность в производимой вами продукции увеличивается, соответственно, растут и ваши доходы», — сказал президент.

Молодые специалисты, в свою очередь, поблагодарили главу государства за возможность получить образование в лучших вузах мира по программе «Болашак» и применить свои знания на практике.