Большая часть умерших рожениц в Казахстане несвоевременно встала на учет – Биртанов

Астана. 17 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Большая часть умерших рожениц в Казахстане несвоевременно встали на учет, сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«К большому сожалению у нас в первом полугодии отмечается увеличение числа женщин, умерших во время беременности и после родовом периоде. Показатель материнской смертности превысил прошлогодний уровень. Связано это, что в ряде регионов и в Астане наблюдались случаи, чем в прошлом году. По каждому случаю проводится расследование… В целом отмечается, к сожалению, рост смертности, связанный со здоровьем женщин. Здесь ряд причин, в том числе позднее вставание на учет. Сегодня около 20% женщин несвоевременно встают на учет по беременности, поэтому сложно их наблюдать. Среди умерших женщин количество таковых достигает 56%. То есть большая часть умерших не своевременно встала на учет», — сказал Е. Биртанов на пресс-конференции в правительстве во вторник.

Кроме того, добавил он, среди летальных случаев есть также и вопросы с ненадлежащим наблюдением, однако по каждым таким фактам, по его словам, проводятся разбирательства.

Среди других причин, как считает глава минздрава, есть также вопросы отсутствия должного контроля в регионах и дефицит врачей необходимой специализации.

«В ряде регионов отсутствуют руководители ответственные за это. То есть уволились и в управлениях 8 регионов отсутствуют курирующие заместители. То есть не могут их набрать по конкурсу. Еще есть дефицит кадров. Мы говорили, что акиматам нужно усилить меры по найму врачей и их постоянного обучения», — добавил Е. Биртанов.

В целом, согласно его данным, в 2018 году количество умерших во время беременности и в послеродовом периоде женщин составляет 31 по всей стране.

«Если посмотреть предыдущие годы, то от 50 до 60 женщин ежегодно умирали. Сегодня уровень материнской смертности с учетом конфиденциального аудита составляет 14-15 умерших на 100 тыс. новорожденных детей. Это относительный показатель, поскольку есть регионы с большой частотой родов и регионы с низкой частотой. Статистика условная, например, в Кызылординской области в прошлом году не было (материнской смертности – КазТАГ), в этом году два случая и сразу высокий показатель. Все зависит от количества женщин, демографии и частоты», — заявил министр.

Напомним, очередной случай материнской смертности в Астане был зафиксирован 16 июля – в столичном перинатальном центре №2 женщина умерла после родов. Причину ее смерти будет выяснять экспертная комиссия.

Еще раньше – 3 июня сообщалось о том, что в перинатальном центре №1 Астаны за 2 недели произошло сразу 3 случая материнской смертности. По этим случаям руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Камалжан Надыров настаивает, что о халатности врачей речь не идет.