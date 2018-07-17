Обвиненную в регулярных оскорблениях и рукоприкладстве чиновницу уволили в Акмолинской области

Кокшетау. 17 июля. КазТАГ – Обвиненную в регулярных оскорблениях и рукоприкладстве руководителя отдела культуры и развития языков Сандыктауского района Мадину Дюсенбаеву уволили в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.

«М. Дюсенбаева уволена 13 июля распоряжением акима района (Асылбека Исмагамбетова – КазТАГ) за №175 согласно вынесенному представлению. Уволена за нарушение требований Этического кодекса», — сообщили в акимате Сандыктауского района во вторник.

По словам депутата маслихата Акмолинской области Алибека Баймагамбетова, который является директором филиала РГКП «Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан» по Акмолинской области, уволенная женщина этого так не оставит, ведь даже на заседании совета по этике М. Дюсенбаева грозилась подать в суд на акимат района в случае ее увольнения.

«Руководит отделом она меньше года. На эту должность М. Дюсенбаева была назначена в августе прошлого года. Первый конкурс не прошла, ее не утвердили, после чего она подала в суд. Во всех организациях, где бы ни работала, она постоянно на кого-то жалуется. Это характерный метод ее работы. Как-то она работала главным специалистом, ее увольняли, но она восстановилась через суд. Мы тоже судились с ней. И сейчас она собирается подать на нас в суд, уверена, что восстановится», — ответила на вопросы корреспондента заместитель акима Сандыктауского района Гульнар Кадырова.

По словам замакима, М. Дюсенбаева подавала жалобу в агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции на то, что ее привлекают к работе в выходные и праздничные дни.

«Она высказывала недовольство, что надо выходить по работе в Наурыз, 9 мая и другие праздничные дни. Но ведь мы не можем проводить 9 мая на следующий день. Для нас долгом считается проведение праздничных мероприятий для населения. Это особенности нашей работы. Вы же пришли в сферу культуры работать, возьмите отгул в другие дни, это же не возбраняется. В последнее время мы старались ее никуда не привлекать», – поделилась замглавы района.

Оказалось, что «выскочкой» М. Дюсенбаева назвала именно ее. На заседании члены комиссии задали вопрос, извинилась ли она перед заместителем акима района, женщина ответила отрицательно.

«Она не то, что не извинилась, она подала на меня заявление в РОВД, чтобы привлечь к уголовной ответственности за вскрытие ее личной переписки. Хотя это было высказано ею в чате, где общаются все руководители районных отделов культуры всей области и само управление культуры», — пояснила Г. Кадырова.

Она отметила, что в связи с этим ее вызвали в отдел полиции, где замакима напила объяснительную, «где пришлось потратить время и нервы».

Напомним, 15 июля сообщалось о том, что совет по этике в Акмолинской области рекомендовал уволить М. Дюсенбаеву в связи с личным уровнем культуры и этики чиновницы. В частности, ее обвинили в том, что она позволяла себе систематические оскорбления в адрес специалиста подведомственного ей отдела, называя его «чмо», а позднее стала даже избивать подчиненного папкой с документами. Членам комиссии были представлены аудиозаписи с высказываниями в адрес специалиста, которые буквально шокировали присутствующих. Но руководитель отдела отрицала какую бы то ни было причастность к ним. Также на совете по этике сообщили, что женщина нелицеприятно высказалась в адрес заместителя акима Сандыктауского района, назвав ее «выскочкой» в социальной сети, переписываясь с коллегами.