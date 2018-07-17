На 14 часов приостановят в среду вещание казахстанских телеканалов и радиостанций

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Астана. 17 июля. КазТАГ — На 14 часов приостановят в среду вещание казахстанских телеканалов и радиостанций, сообщает пресс-служба АО «Казтелерадио».

«18 июля с 03.00 до 17.00 (аст.) в спутниковой и эфирной сети телерадиовещания АО «Казтелерадио» будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радиосигнала», — говорится в сообщении во вторник.

Нацоператор приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, это третья приостановка вещания телеканалов и радиостанций в 2018 году. Ранее приостанавливали в январе и апреле.

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