Астана. 17 июля. КазТАГ — На 14 часов приостановят в среду вещание казахстанских телеканалов и радиостанций, сообщает пресс-служба АО «Казтелерадио».

«18 июля с 03.00 до 17.00 (аст.) в спутниковой и эфирной сети телерадиовещания АО «Казтелерадио» будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радиосигнала», — говорится в сообщении во вторник.

Нацоператор приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, это третья приостановка вещания телеканалов и радиостанций в 2018 году. Ранее приостанавливали в январе и апреле.