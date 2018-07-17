На саммите в Хельсинки между РФ и США были достигнуты «хорошие заключения» — Трамп

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки в вопросах по Сирии, Украине и нераспространению ядерного оружия были достигнуты «хорошие заключения», заявил глава США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Мы говорили о нераспространении ядерных вооружений, мы говорили о Сирии и гуманитарной помощи, а также о многом еще», — сказал Д.Трамп в понедельник в интервью телекомпании Fox News.

«У нас была долгая и очень хорошая встреча. Мы обсудили множество тем, включая войну и мир, экономику, Украину. Мы впервые встречались наедине так долго, и я считаю, что нам удалось прийти к действительно хорошим заключениям», — добавил он, уточнив, что одно из этих «заключений» касается Израиля.

По оценке президента США, В.Путин на саммите продемонстрировал свои сильные качества.

«Он был силен», — признал Д.Трамп.

Он также отметил, что российский лидер ценит сильные качества премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Он большой поклонник Биби «Биньямина», он много помогает ему и будет помогать и впредь, что очень хорошо для всех нас», — считает американский президент, не уточнив, что конкретно он имеет в виду.

Также Д.Трамп отметил, что власти России и США лишь начинают обсуждение вопросов ядерного нераспространения, в том числе касающихся договоров о сокращении наступательных вооружений и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Мы находимся в начале обсуждения этой важной проблемы. Для меня самый важный вопрос — вопрос ядерного нераспространения. Я знаю, что президент (Барак) Обама называл в качестве основной проблемы глобальное потепление, однако я бы сказал, что самая крупная из стоящих перед нами проблем — это становящаяся все более горячей ядерная проблема, которая примерно в 5 млн раз важнее. При решении ядерных проблем нам следует проявлять осторожность. Посмотрите, только у США и России — 90% ядерного оружия, имеющегося в мире», — подчеркнул Д.Трамп.

Ранее президент В.Путин заявил, что Россия готова продлить срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако у Москвы есть вопросы насчет его имплементации Соединенными Штатами.

Д.Трамп также заявил, что США и Россия «не отстоят далеко друг от друга по Сирии».

«Что касается Сирии, то мы сближаемся. Я действительно считаю, что мы не отстоим далеко друг от друга по Сирии», — отметил он.

Глава вашингтонской администрации указал на гуманитарную ситуацию в арабской республике.

«Многие люди собираются вернуться в Сирию — из Турции и из Иордании, из разных мест, из Европы в меньшей степени», — считает американский лидер.

Касаясь ситуации вокруг Ирана, он предположил, что В.Путин «вероятно хотел бы сохранить сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану — КазТАГ)».

«Потому что это хорошо для России. Они ведут бизнес (с Ираном), она (сделка) хороша для многих стран, которые ведут бизнес с Ираном. Но она не хороша для этой страны (США), и она в конечном счете не хороша для всего мира», — полагает глава Белого дома.

По его мнению, Исламская Республика «разваливается на куски». В подтверждение своих слов президент указал на рост беспорядков в городах Ирана и высокую инфляцию в стране. Д.Трамп утверждает, что за последнее время масштаб протестов в Иране возрос и, «вероятно, стал таким, каким никогда прежде не был».

«И все это произошло после того, как я покончил со сделкой», — заключил Д.Трамп.