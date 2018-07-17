Причиной крушения Boeing 737 на Кубе назван человеческий фактор

Новости 74 0

Алматы. 17 июля. КазТАГ — Причиной крушения самолета Boeing 737-200 на Кубе в мае 2018 года стал человеческий фактор, сообщает «Коммерсант».

«Данные показывают, что экипаж поднял самолет в очень крутой угол подъема, создав недостаточную подъемную силу, что и привело к крушению самолета», — приводит издание El Financiero слова директора компании Global Air Мануэль Родригес Кампо.

Говоря о данных, М. Кампо подразумевал данные черных ящиков.

Напомним, Boeing 737 разбился 18 мая почти сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване. Самолет выполнял внутренний рейс Гавана-Ольгин, на борту было более 100 человек. Выжить удалось только трем пассажиркам, однако две из них позднее умерли в больнице.

Похожие материалы:

  1. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и халатность стали причиной паводков в ВКО
  2. Искажение фактов при расследовании крушения вертолета в Алматинской области обнаружила госкомиссия
  3. Россия разрабатывает новый самолет-«глушитель» спутников
  4. Много лишней работы, не связанной с отправлением правосудия, считают причиной аномальной нагрузки судей в РК
  5. Уголовное дело по факту возгорания автобуса в Актюбинской области, повлекшего гибель 52 узбекистанцев, направлено в суд

Новости партнеров

Загрузка...