Алматы. 17 июля. КазТАГ — Временную объездную дорогу откроют в Наурызбайском районе Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«В связи с производством работ по реконструкции автомобильного моста через р. Аксай по ул. Жандосова в Наурызбайском районе движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге», — сообщили в акимате Алматы во вторник.

В ведомстве уточнили, что движение транспорта по временной объездной дороге будет организовано с 19 июля по 1 октября текущего года.