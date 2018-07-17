Временную объездную дорогу откроют в Наурызбайском районе Алматы

Новости 35 0

Алматы. 17 июля. КазТАГ — Временную объездную дорогу откроют в Наурызбайском районе Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«В связи с производством работ по реконструкции автомобильного моста через р. Аксай по ул. Жандосова в Наурызбайском районе движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге», — сообщили в акимате Алматы во вторник.

В ведомстве уточнили, что движение транспорта по временной объездной дороге будет организовано с 19 июля по 1 октября текущего года.

Похожие материалы:

  1. На участках двух улиц ограничат движение на время ремонтных работ в Алматы
  2. Движение автотранспорта на участке ул. Тимирязева в Алматы будет затруднено на 18 дней
  3. Свыше 30 объектов стоимостью Т10 млрд откроют в Актюбинской области к 20-летию Астаны
  4. Паралимпийский тренировочный центр и Ледовую арену «Тарлан» для людей с ограниченными физическими возможностями откроют в Астане
  5. Япония заявила протест КНР из-за разработок газа в спорном морском районе

Новости партнеров

Загрузка...