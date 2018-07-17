Шымкент. 17 июля. КазТАГ — Около 40 женщин, пострадавших от лечения народной целительницы, обратились за помощью в Шымкенте, сообщила правозащитник Айгуль Орынбек.

«Около 40 женщин, пострадавших от лечения народной целительницы, обратились за помощью. Они вышли на меня и рассказали, что пострадали от Унсунай Маскеевой. В данный момент некоторые девушки находятся в реанимации, у них убрали матку, трубы. У них тяжелое психологическое состояние, потому что это очень больная тема – ребенок, а она этим спекулировала», — рассказала правозащитница А. Орынбек во вторник.

Пострадавшие женщины пишут заявления в полицию о том, что стали жертвами мошенничества. С каждой из них целительница якобы брала солидную сумму, а в итоге обманывала с результатом.

«Моя сестра потратила на курс лечения Т350 тыс. Когда ей сказали, что она беременна, то она подарила целительнице золотое кольцо в знак благодарности. Но после такого лечения получились серьезные осложнения. Ей сейчас грозит операция и она может вообще остаться без матки. Мы не хотим вернуть деньги, мы хотим дать широкую огласку, чтобы люди не попадались, чтобы семьи не распадались», — рассказывает старшая сестра одной из пострадавших.

По словам женщин, лечили их настойками и тампонами из каких-то травм. Содержимое препаратов народная целительница от клиенток якобы скрывала.

В свою очередь У. Маскеева все обвинения женщин называет клеветой. Мол, она никого силком к себе лечиться не заманивала. Все шли и понимали, что это народная медицина, ведь даже традиционная не дает 100%-ной гарантии.