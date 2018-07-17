Законным полигоном назвал территорию падения фрагмента российской ракеты в 16 км от села в ЗКО глава минобороны РК

Астана. 17 июля. КазТАГ – Фрагмент российской ракеты упал на законный полигон в Западно-Казахстанской области и не нанес какого-либо ущерба, сказал министр обороны РК Сакен Жасузаков.

«По нашим (данным — КазТАГ), самые обыкновенные испытания проходили, стандартные. Полигоны, там, где район падения, туда и упали. Никакого ущерба. По-моему, это обычная ракета российская, у нас же полигон есть. Минобороны эти вопросы не отслеживает, но никакого ущерба нет. По нашей информации, было испытание ракеты российской на установленном, по соглашению, полигоне. Это какой -то фрагмент упал на законный полигон», — сказал С.Жасузаков после заседания правительства во вторник.

Ранее сообщалось, что упавший в ЗКО объект оказался элементом запущенной с полигона Капустин Яр российской ракеты.

Неизвестный предмет упал ночью 5 июля в степи на территории Казталовского района, примерно в 16 км от ближайшего населенного пункта. По словам местных жителей, после падения объекта в их поселках на время пропала мобильная связь.