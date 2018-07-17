«Полным безобразием» и «позором» назвал Назарбаев ситуацию на курорте Маралды в Павлодарской области

Павлодар. 17 июля. КазТАГ – «Полным безобразием» и «позором» назвал президент РК Нурсултан Назарбаев ситуацию на курорте Маралды в Павлодарской области, передает корреспондент агентства.

«Это же позор! Не показывай это никому! Смотри, люди голые ходят, им негде присесть. Ты видел? Толпа. Там не то, что гостиницы, присесть негде. Нет навеса даже. Это полное безобразие», – сказал Н. Назарбаев во вторник акиму Павлодарской области Булату Бакауову, увидев кадры презентации курорта в Щербактинском районе.

Глава государства отметил, что в Маралды необходимо создавать инфраструктуру для отдыхающих и использовать те возможности, которые дает государство.

«Если мы туда проложим дорогу, проведем коммуникации, то почему бы бизнесу не создать и не заработать свои деньги от людей, которые будут туда приезжать? Почему бы павлодарским ребятам не построить там 2-этажные коттеджи, маленькие гостиницы. Я для чего инфраструктуру по всему Казахстану развиваю? Думаете из-за того, что нечего делать? $9 млрд из фонда я направил на инфраструктуру, которая будет на весь Казахстан. 5,5 тыс. км дорог – казахи никогда не видели таких дорог. Сейчас от Астаны до Павлодара 3 часа. Теперь дальше построим до Баянаула, чтобы не 5 часов по кочкам ездить. И это все для того, чтобы создать условия. Это надо использовать», — заключил президент.

Отмечается, что на оз. Маралды, которое знаменито соленой водой и уникальными лечебными грязями, приезжают лечить ревматизм, болезни суставов и другие недуги. В 2017 году озеро приняло около 50 тыс. человек, в 2018 году ожидается более 75 тыс. туристов.