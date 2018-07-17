Доля малого и среднего бизнеса в экономике Павлодарской области остается низкой — Назарбаев

Павлодар. 17 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Павлодарской области, указал на то, что доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике региона остается низкой, передает корреспондент агентства.

«Самый актуальный вопрос – развитие МСБ. Проводится работа, здесь было сказано. На сегодня доля малого и среднего бизнеса в структуре экономики области в целом остается низкой – 17%. Я знаю, вы можете объяснить, актогайский ГОК ввели. Объем промышленности увеличился, но не настолько. Как раз строительство такого крупного завода должно спровоцировать развитие МСБ», — сказал Н. Назарбаев во вторник.

По его словам, завод должен давать работу бизнесу.

«Вам же нужны для рабочих рукавицы, спецовка нужна, лопата нужна, нужны детали? Давайте заказывайте. И они начнут работать. Выбирать нужно? Учить нужно? Да мало ли что нужно! Крупные предприятия должны для бизнеса давать работу, то, в чем он не специализирован, то, чем ему некогда заниматься. Правильно? Так что, на это ссылаться нельзя. Сведения «Атамекен»: по итогам I квартала выпуск продукции МСБ снизился на 16%», — отметил глава государства№

По словам президента, в регионе необходимо использовать все резервы роста МСБ и повышения их деловой активности.

«Я постоянно говорю об этом, постоянно помогаю, моратории на проверки делал. К примеру, в Германии 70% экономики идет за счет МСБ. Какая индустрия, какие машины делают, весь мир пользуется! У них был финансовый кризис, но Германия не шелохнулась, а все благодаря гибкому малому и среднему предпринимательству», — сказал казахстанский лидер.

Также глава государства подчеркнул, что для развития МСБ в Казахстане создаются все условия.

«Все считают, что государство обязано помогать и создавать МСБ – от государства поддержки хватает. От налогов, когда малый бизнес начинается, освобождается, микрокредиты для бизнеса, субсидии даются, что еще надо? Я должен требовать от бизнеса отдачу в экономику Казахстана», — резюмировал Н. Назарбаев.