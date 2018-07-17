При госзакупе лекарств в Казахстане тратим лишние деньги, а потом все складируем — Сагинтаев

Астана. 17 июля. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Регионы не знают реальной потребности в препаратах, и государство при закупе лекарств тратит лишние деньги, заявил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Мы не знаем потребности и необходимости, тратим лишние деньги, закупаем (лекарственные средства – КазТАГ). Потом все это складируем. И получается перерасход денежных средств», — сказал Б.Сагинтаев на заседании правительства РК во вторник.

Он отметил, что акимы в каждой области должны знать, какие препараты, в каком объеме нужны, для какой больницы.

Также, по словам премьера, в некоторых регионах провалена работа по внедрению принципов государственно-частного партнерства (ГЧП)

«В СКО по ГЧП не построено ни одного объекта, в Караганде и Костанае – по 4. Для сравнения, в Астане таких проектов 90, в Алматы – 57. То есть, в ряде регионов не проводится работа по ГЧП», — добавил Б. Сагинтаев.

Он напомнил акимам, что все возможности для развития ГЧП созданы, а внедрение государственно-частного партнерства в регионах – одно из поручения в послании президента.