КБТУ, Казмортрансфлот и Востокмашзавод готовят к приватизации в этом году

Астана. 17 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Казахстанско-Британский технический университет, Казмортрансфлот и Востокмашзавод готовят к приватизации в этом году, сообщил заместитель председателя правления АО «ФНБ «Самрук Казына» Алик Айдарбаев.

«К реализации в 2018 году подготавливаются такие сложные крупные активы, как Казмортрансфлот, КБТУ, Востокмашзавод и другие», — сообщил А. Айдарбаев на заседании правительства во вторник.

В целом, по его словам, комплексный план приватизации охватывает 200 активов фонда, 9 из которых это компании-кандидаты на IPO/SPO или стратегическую продажу.

«На 1 июля 2018 года из группы фонда выбыло 144 актива, или 75% из 191 актива, подлежащих приватизации. В том числе реализовано 80 активов на сумму Т139,78 млрд, по 64 активам приняты соответствующие решения о ликвидации и реорганизации», — указал зампредправления фонда.

В то же время А. Айдарбаев добавил, что фонд намерен завершить приватизацию основной массы своих активов до конца 2018 года.

«В группе фонда запланирована приватизация 59 активов, из которых 15 реализовано с начала года, по 22 активам сделки на стадии завершения, 22 в предпродажной подготовке, из которых 12 уже рассмотрены госкомиссией и будут вынесены на торги в ближайшее время. По 10 активам готовятся материалы на вынесение на рассмотрение госкомиссией», — перечислил он.

Спикер отметил, что особое внимание уделяется приватизации 6 крупнейших нацкомпаний – кандидатов на IPO/SPO.

«В периметре этих сделок планируется реализовать 14 их дочерних компаний. 3 из 6 компаний-кандидатов уже ведут подготовку к возможным сделкам IPO/SPO. В частности, рассматривается возможность размещения акций «Казахтелекома» до конца III квартала текущего года. В отношении «Казатомпрома» есть нацеленность на размещение акций в IV квартале, по «Air Astana» также ведется подготовка», — заключил А. Айдарбаев.