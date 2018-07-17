Соколиную охоту на отлов осенью 341 особи дрофы-красотки за Т212 млн хотят разрешить четырем арабским шейхам в РК

Астана. 17 июля. КазТАГ – Соколиную охоту на отлов осенью 341 особи дрофы-красотки за Т212 млн хотят разрешить четырем арабским шейхам в Казахстане, сообщается в проекте постановления правительства РК «О проведении охоты на дрофу-красотку».

«Разрешить проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 1 сентября по 15 ноября 2018 года шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 72 особи дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Туркестанской области и 81 особь дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях», — говорится в представленном во вторник документе.

Кроме того, шейхам Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну и Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну из ОАЭ хотят разрешить поймать по 43 особи дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области.

Также в указанный период власти РК намерены позволить шейху Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани из Катара поймать 27 особей дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и 75 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях.

Также из документа следует, что за поимку 341 особи дрофы-красотки арабские шейхи заплатят Т213 227 300 – одну особь в правительстве оценили в Т625,3 тыс.

«Ставку платы за добывание одной особи дрофы-красотки установить в размере 260 месячных расчетных показателей (МРП). Министерству сельского хозяйства РК, административному органу СИТЕС в РК обеспечить ввоз в РК и вывоз из РК хищных ловчих птиц для проведения соколиной охоты с соблюдением процедур конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Акимам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей оказать необходимое содействие в организации указанных мероприятий», — сказано в проекте постановления.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 31 июля.

1 МРП = Т2 405.