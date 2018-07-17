Сумма платежей в системе медстрахования Казахстана превысила Т80 млрд

Астана. 17 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. В Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) поступило более Т80,6 млрд, сообщила председатель фонда Елена Бахмутова.

«Уже год прошел с начала платежей в системе соцмедстрахования, и если взять период с 1 июля прошлого года по 1 июля текущего года, то сумма поступлений превысила Т80,6 млрд. Количество участников, за которых поступили взносы и отчисления, составило 5 млн 952 тыс. человек, в том числе на долю наемных работников приходится 5 млн 535,6 тыс. человек», — сказала Е.Бахмутова на пресс-конференции в правительстве РК во вторник.

По ее словам, в фонде на любой случай будут заложены резервные деньги. Так, что пакет социального медицинского страхования будет заказываться предварительно и размещаться в пределах сумм, которые ежегодно поступают в фонд.

«Для того, чтобы создать необходимый резерв, приняты нормативные акты. Резервы уже создаются. В частности, не менее 1,12 от суммы активов должны находиться в виде наличности для предотвращения несанкционированных расходов, а также трехпроцентный резерв, тоже предназначенный для того, чтобы финансировать медицинские услуги, которые образовались в незапланированном формате», — пояснила Е.Бахмутова.

Напомним, прием платежей в систему обязательного медицинского страхования в Казахстане начался 1 июля 2017 года.