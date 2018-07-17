Алматы. 17 июля. КазТАГ — В Караганде планируют полностью реконструировать зоопарк, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

«Проект реконструкции разработали сотрудники института «Гражданпроект» при участии специалистов-зоологов. Согласно этому плану, начался демонтаж старого, аварийного здания, расположенного на территории зоопарка, которое уже не подлежало ремонту. Вместо него появится новое строение, оборудованное для зимнего содержания животных. Помещения спроектировали в соответствии с современными принципами строительства зоопарков. Павильоны будут оборудованы климатическими установками», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщается, внутренний дизайн вольеров и клеток должен отвечать не только эстетическим, но и инновационным требованиям.

«По плану центральная часть холла в новом здании будет представлять собой трехпролетный атриум. На первом этаже посетители смогут увидеть крокодила и черепах. На втором этаже – рыбок в аквариумах, рептилий и птиц. На третьем этаже расположится выставочный зал и конференц-зал, рассчитанный на 46 человек», — поясняется в сообщении.

Также в проекте здания предусмотрены гардеробные и санузлы, административные и подсобные помещения, прачечная, кормокухня, зимние и летние вольеры для содержания крупных и мелких хищников, приматов, птиц, а также технические коридоры, в которых должны расположить оборудование и сантехнические приборы.

«Предполагаемый срок строительства – 16 месяцев», — подчеркивается в сообщении

Как отмечается, карагандинский зоопарк – один из трех старейших в Казахстане, парк государственного значения. Основан в 1938 году. С 2013 года входит в состав международной организации ЕАРАЗА и сотрудничает со многими зоопарками ближнего и дальнего зарубежья.