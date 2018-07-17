Генерал Алтынбаев избран в члены общественного совета МОАП РК

Астана. 17 июля. КазТАГ – Генерал армии Мухтар Алтынбаев избран в члены общественного совета (ОС) министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба МОАП РК.

«В МОАП РК прошло очередное заседание ОС с участием Министра Бейбута Атамкулова. (…) На повестку мероприятия был вынесен вопрос по организации деятельности и утверждению новых членов ОС. Членами ОС были избраны М. Алтынбаев– Халық Қаһарманы, генерал армии, экс-министр обороны РК, председатель центрального совета Республиканского общественного объединения «Ветераны вооруженных Сил», Жандарбек Какишев – экс-генеральный директор завода по выпуску авиационной и аэрокосмической техники «Шельф», Жандос Абишев – председатель совета директоров Казахстанской ассоциации сварки KazWeld, Владимир Бобров – независимый директор АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», — сообщили в МОАП РК во вторник.

Также отмечается, что в ходе заседания председатель ОС Айдын Аимбетов выступил с докладом по итогам работы совета за первое полугодие 2018 года.

«ОС МОАП РК привлекает к своей работе активных представителей гражданского общества, в его состав входят представители оборонно-промышленного комплекса, космической сферы и информационной безопасности. Благодаря новым членам совета работа этого органа получит новый импульс и совместными усилиями продолжится работа по повышению эффективности отраслевой деятельности МОАП РК. В завершение мероприятия состоялся обмен мнениями, в ходе которого члены ОС поделились своим видением по вопросам взаимодействия с МОАП РК, а также выразили готовность активно участвовать в решении стратегических задач министерства», — говорится в сообщении.