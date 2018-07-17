Т10 млн морального ущерба хочет отсудить глава института онкологии у газеты «Дат» в Алматы

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Т10 млн морального ущерба хочет отсудить директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова у редакции газеты «Дат» в Алматы.

«В 2016 году была назначена директором КазНИИОиР Д. Кайдарова, и в течение года она уволила оттуда 21 специалиста, среди них была профессор, доктор медицинских наук Талаева Шынаргуль, прошедшая полный курс стажировки в Южной Корее – нашим онкобольным маммологией не нужно было ездить в Южную Корею, она могла проводить лечение здесь. Д. Кайдарова пришла и начала преследовать ее, в течении месяца 2 выговора объявила и потом Ш. Талаева, чтобы Д. Кайдарова третий не объявила, опередила и ушла по собственному желанию. Мы встали на защиту Ш. Талаевой и об этом написали в газете. Кроме этого, пациенты тоже написали на имя министра обращение в поддержку своего доктора. Мы опубликовали это письмо тоже, что пациенты просят отгородить своего доктора от преследования», — сказал привлеченный в качестве ответчика «главный читатель» газеты «Дат» Ермурат Бапи.

По его словам, один из выговоров Ш. Талаевой Д. Кайдарова объявила за отсутствие пациентов в вечернее время на месте, «при том, что врач отпустила больных из гигиенических соображений, так как в отделении не было ни горячей, ни холодной воды».

Кроме того, ответчик отмечает, что на место уволенных сотрудников-ученых пришли врачи, не имеющие ученых степеней.

«Привела рядовых врачей без ученых степеней, а это научно-исследовательский институт – не рядовой диспансер или клиника»,- добавил Е. Бапи.

Также в публикации, ставшей предметом спора, рассказывается о присуждении звания академика Национальной академии наук РК Д. Кайдаровой.

«Мы написали, что академиком стал ученый, который не подготовил ни одного доктора, ни одного кандидата наук. Там было буквально так – один из присутствующих академиков задал вопрос: «сколько вы подготовили докторов наук и кандидатов наук?», на это она (Д. Кайдарова – КазТАГ) не смогла ответить. Тогда четверо академиков встали и ушли – как бы зачем тогда голосовать, но они в суде этот протокол сделали, якобы все присутствовали, все голосовали. Тот человек, который задал этот вопрос, он отказывается (выступать в суде – КазТАГ), он боится, что завтра будут преследовать, у него есть научный грант миллионный, поэтому я не могу выступить в суде, говорит он», — сказал Е. Бапи.

Сама Д. Кайдарова утверждает, что уволена была лишь одна врач – Ш. Талаева якобы за коррупционные нарушения, остальные – административные сотрудники.

«Пусть проверят, всех воров мы уволили. Одна только врач уволилась. Остальные – это госзакуп, экономисты, бухгалтера. Все бумаги на нее заведены, комиссии были, все факты есть. (…) Даже министр в курсе, он ей пригрозил, она сама пришла, уволилась по собственному желанию, мы не хотели ее по собственному отпускать, хотели же полицию вызывать», — заявила Д. Кайдарова по телефону, так как в суде она не присутствовала, а ее интересы представлял адвокат.

Директор КазНИИОиР подтвердила, что сумма иска составляет Т10 млн.

«Да, Т10 млн, потому что с ними по-другому нельзя бороться, Т10 млн я не себе в карман прошу, у нас детское отделение все обворовали, нам нужно отремонтировать отделение детское»,- отметила директор института.

Между тем, врач Ш. Талаева рассказала, что в день, когда ее «обвинили» в коррупционном нарушении в отделение поступила знакомая Д. Кайдаровой.

«Стечение обстоятельств, заболела ее (Д. Кайдаровой – КазТАГ) подруги мама, их мамы дружат, ну естественно, они хотели, чтобы она у нас лечилась. Я посмотрела эту женщину, помню это было 12 сентября, было очень много операций, и ученица моя говорит: «директора знакомая поступила посмотрите ее?» Сказала: «приводи, посмотрим». Буквально 3 минуты посмотрела и мне не понравилась ее шишка, я сказала: «завтра утром еще раз соберемся, сделаем консилиум, и мы вам точно скажем или операция будет», или показала рукой, куда в вену колят уколы, и сказала: «или лекарственное лечение», не стала говорить «химиотерапия», чтобы не шокировать пациента»,- утверждает Ш. Талаева, добавив, что «за 23 года работы, ни у одного пациента ни копейки не просила».

После врач узнала, что пациентка пожаловалась, якобы доктор просила у нее $1 тыс. за лечение.

Стоит отметить, что Ш. Талаева также привлечена в качестве ответчика по указанному иску Д. Кайдаровой.

«Привлечение меня к этому делу это равносильно тому, что на улице взять первого попавшегося прохожего, тоже обвинить его в том, что он попросил Е. Бапи написать статью. Мне кажется, это просто преследование. Мне пришлось взять адвокатов, они будут защищать меня, что я ненадлежащий ответчик в данном случае», — заключила Ш. Талаева.

Суд проходит в Жетысуском районном суде по гражданским делам, рассмотрение длится с января. Кроме Е. Бапи и Ш. Талаевой ответчиками по данному иску привлечена и.о. редактора газеты «Дат» Бахытгуль Макимбай. За это время дело передавалось разным судьям. Ныне председательствующая судья Акмарал Кушербаева запретила журналистам вести аудиозапись гражданского процесса.

«У нас ведется видео-аудио запись судебного разбирательства, поэтому суд не разрешает проводить аудио- видео-съемку. (…) Суд один раз разрешает ходатайство, и не вынуждайте меня повторять его. О том, что будут наблюдатели, меня никто заранее не предупреждал в письменном виде», — заявила А. Кушербаева.

После ее выступления сторона ответчиков заявила отвод судье, так как посчитала, что судья допускает существенные нарушения.

Отметим, что материал о директоре КазНИИОиР, ставший поводом для иска, был опубликована в 2017 году.

Ермурат Бапи – журналист, общественный деятель, «главный читатель» (основатель) республиканской общественно-политической газеты «Дат», которая поднимает острые проблемы и ведет расследования в Казахстане. Газету под разными предлогами власти закрывали много раз, а ему самому решением суда запретили возглавлять СМИ.