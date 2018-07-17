Задержанные во время митингов журналисты не обращались в МИК РК – Абаев

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Астана. 17 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Задержанные полицией во время проведения несанкционированных митингов в регионах Казахстана журналисты не обращались в ведомство за помощью, сказал министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев.

«К нам никакие журналисты по поводу задержания (на митингах РК – КазТАГ) не обращались. Если обратятся, то будем разбираться. Если дадите данные журналистов, будем разбираться», — сказал Д.Абаев после заседания правительства во вторник.

Напомним, 23 июня, как минимум, в трех крупных городах Казахстана были задержаны участники митингов, которые не были санкционированы местными властями. Задержания происходили в Алматы, Астане и Уральске.

В частности, в СМИ сообщалось, что во время освещения митинга были задержаны журналисты «Азаттык радиосы» и редакции «Уральской недели».

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