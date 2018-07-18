Караганда. 18 июля. КазТАГ — Больше всего коррупционных рисков в Карагандинской области установлено в органах внутренних дел, передает корреспондент агентства.

«С 2 по 7 июля в Карагандинской области сотрудники антикоррупционного ведомства проводили исследование методом «тайный покупатель», в ходе которого было установлено, что больше всего взяток берут в органах внутренних дел, в частности в миграционной полиции. Это учет и снятие транспортного средства без хозяина, получение водительского удостоверения, получение категории на вождение автомобиля, выдача трудового договора нерезидентам на 3 месяца, регистрация иностранцев на месяц и другое, которые проявляются решением данных вопросов с вовлечением «помогайек», — сообщил председатель первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов в среду.

По его словам, снятые антикоррупционной службой видеоматериалы были размещения в социальных сетях. Однако до настоящего времени со стороны государственных органов нет соответствующей работы и обратной связи.

«Получить готовый документ неопытным водителям помогают посредники. Найти их несложно. Обычно в поисках клиентов они дежурят возле спеЦОНов и регистрационно-экзаменационных отделов. Посредников нужно искоренять жесткими мерами», — считают представители первого антикоррупционной медиа-центра.

Примечательно, что расценки у продавцов водительских прав различные. Чем выше желаемая категория, тем дороже.

«К примеру, D1 еще можно сделать, D нет. $200 за категорию, но без вождения. Чтобы получить права легально, нужно 2 месяца отучиться в автошколе. «Народные помощники» же готовы решить вопрос в кратчайшие сроки. Всего за пару часов», — уточнил Т.Байгулов.

Председатель первого антикоррупционной медиа-центра призвал участников, в том числе руководство местной полицейской службы, обратить особое внимание на деятельность посредников.