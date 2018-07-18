Несовершеннолетних и оралманов в Казахстане обязали предоставлять декларацию с 2020 г.

Астана. 18 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Несовершеннолетних и оралманов в Казахстане обязали предоставлять декларацию с 2020 года.

«Кто должен будет представить декларацию с 1 января 2020 года? Это все совершеннолетние граждане Казахстана, в том числе оралманы и те, кто имеет вид на жительство, а также несовершеннолетние, которые владеют имуществом или долями участия, и иностранцы – при наличии имущества на территории РК», — сообщил заместитель председателя комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК Мади Такиев на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что, по предварительным данным, в 2020 году количество лиц, которые будут предоставлять декларацию, будет 12,9 млн человек.

По его словам, при вхождении в систему декларирования будет предоставляться декларация формы №250, где будет отражаться все имущество физического лица, его кредиторская, дебиторская задолженность, а также налично-денежные, банковские счета по состоянию на 31 декабря 2019 года.

«Предусмотрено 2 срока предоставления декларации: до 15 июля – те, кто на бумаге, до 15 сентября – все те, кто в электронном виде будут предоставлять. Далее ежегодное представление формы. Это 260, краткая декларация. Ее будут предоставлять студенты, мы так думаем, пенсионеры, и люди, которые получают заработную плату без каких-либо движений по имуществу, земле и транспорту», — объяснил зампредседателя комитета.

В целом, как проинформировал замглавы КГД, 80% населения готовы предоставлять декларации в электронном виде.

«По уклонению у нас в соответствии с кодексом предусмотрено: первое – это предупреждение, второе – это привлечение к административной ответственности. Штраф там порядка 50 МРП на сегодняшний день», — уточнил М. Такиев.

1 МРП = Т2 405.