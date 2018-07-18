Еврокомиссия представила защитные меры в связи с введением США пошлин на металлы

Алматы. 18 июля. КазТАГ — Еврокомиссия (ЕК) представила временные защитные меры в связи с введением США пошлин на металлы, пишет ТАСС.

«Сегодня Еврокомиссия объявляет временные защитные меры в отношении импорта ряда металлопродукции. Эти меры позволят решить проблему утечки стали из других стран на рынок ЕС в результате недавно введенных тарифов США», — говорится в заявлении ЕК, распространенном в Брюсселе в среду.

В документе подчеркивается, что традиционный импорт металлопродукции при этом не пострадает.

«Временные меры касаются 23 категорий товаров из стали и будут приняты в виде тарифных квот. По каждой из 23 категорий пошлины в размере 25% будут введены только после того, как импорт превысит средний показатель за последние 3 года», — поясняет ЕК.

Как уточняется, защитные меры будут применяться «в отношении всех стран, за исключением некоторых развивающихся стран с ограниченным экспортом в ЕС».

«Учитывая тесные экономические связи между ЕС и странами Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), они также были освобождены от этих мер. Эти исключения совместимы как с двусторонними, так и с многосторонними обязательствами ЕС в рамках Всемирной торговой организации», — добавила ЕК.

Напомним, с 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет 2,8 млрд евро в год.